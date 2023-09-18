Італія

Завершився передостанній матч 4-го туру чемпіонату Італії.

У рамках четвертого туру італійської Серії А Салернітана приймала Торіно на Стадіо Арекі. Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 0:3.

Ще у першому таймі туринські "бики" двічі вразили ворота мексиканця Очоа. Голами відзначилися італійський захисник Бонджорно та сербський нападник Радоньїч.

У другому таймі серб забив ще два м'ячі, проте один з них було скасовано через офсайд. Господарі не зуміли відповісти своїми точними ударами, тож рахунок так і не змінився.

Салернітана — Торіно 0:3

Голи: Бонджорно, 15, Радоньїч, 41, 50

Попередження: Д'ємбер, 43, Фасіо, 81 — Белланова, 46, Схюрс, 74

Салернітана: Очоа — Ловато, Д'ємбер (Іквуемесі, 46), Пірола — Маццоккі, Леговскі (Кастанос, 67), Бохінен (Мартегані, 46), Брадарич (Фасіо, 68) — Кандрева, Ботгейм (Тшауна, 46), Кабрал

Торіно: Мілінкович-Савич — Схюрс, Бонджорно, Родрігес — Белланова (Соппі, 68), Тамез, Річчі (Гінейтіс, 87), Лазаро — Сек (Лінетті, 78), Сапата (Пеллегрі, 87), Радоньїч (Карамо, 78)