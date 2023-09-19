Італія

"Нерадзуррі" використають помаранчевий комплект форми вже у наступній грі.

Міланський Інтер презентував новий, третій комплект форми на сезон 2023/24, виконаний переважно у помаранчевому кольорі.

Помаранчевий повертається на форму клубу у 14-й раз в історії. Вперше його використали у далекому сезоні 1937/38, як основу для виїзного комплекту.

Цей колір тривалий час був альтернативою для футболок "нерадзуррі", особливо в 1950-х роках, коли до сезону 1957/58 він незмінно використовувався на другій, третій чи навіть четвертій формі. Третій комплект був помаранчевим також на початку цього тисячоліття, у сезоні 2000/01 та 2001/02.

У новій формі гравці Інтера дебютують завтра, 20 вересня, у матчі Ліги чемпіонів проти Сосьєдада.