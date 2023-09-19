Клуб Віктора Коваленка залишився без тренера.
ПАОЛО ДЗАНЕТТІ, GETTY IMAGES
19 вересня 2023, 15:59
Паоло Дзанетті звільнено з посади головного тренера Емполі, повідомив офіційний сайт італійської команди.
Це перша відставка у чемпіонаті Італії. Під керівництвом Дзанетті Емполі програв усі чотири стартові матчі в Серії А із загальним рахунком 0:12.
Зазначимо, що Паоло очолив Емполі влітку 2022 року.
З чуток, новим головним тренером стане Ауреліо Андреаццолі, який вже тричі тренував Емполі.
Нагадаємо, що за клуб виступає українець Віктор Коваленко.