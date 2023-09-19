Паоло Дзанетті звільнено з посади головного тренера Емполі, повідомив офіційний сайт італійської команди.

Це перша відставка у чемпіонаті Італії. Під керівництвом Дзанетті Емполі програв усі чотири стартові матчі в Серії А із загальним рахунком 0:12.

Зазначимо, що Паоло очолив Емполі влітку 2022 року.

З чуток, новим головним тренером стане Ауреліо Андреаццолі, який вже тричі тренував Емполі.

Нагадаємо, що за клуб виступає українець Віктор Коваленко.