Італія

У голкіпера розтягнення м'язів лівого стегна.

Майк Меньян уникнув серйозної травми, повідомив журналіст Даніеле Лонго.

За його інформацією, французький голкіпер, якого було замінено у матчі проти Ньюкасла (0:0), пройшов МРТ, яке не виявило серйозного пошкодження. У Меньяна розтяг м'язів лівого стегна.

Також інший футболіст Мілана Рубен Лофтус-Чік буде готовий зіграти в найближчому матчі своєї команди — він мав лише судому.

Цього сезону Меньян провів чотири матчі в Серії А.