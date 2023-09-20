У голкіпера розтягнення м'язів лівого стегна.
Майк Меньян, Getty Images
20 вересня 2023, 14:35
Майк Меньян уникнув серйозної травми, повідомив журналіст Даніеле Лонго.
За його інформацією, французький голкіпер, якого було замінено у матчі проти Ньюкасла (0:0), пройшов МРТ, яке не виявило серйозного пошкодження. У Меньяна розтяг м'язів лівого стегна.
Також інший футболіст Мілана Рубен Лофтус-Чік буде готовий зіграти в найближчому матчі своєї команди — він мав лише судому.
Цього сезону Меньян провів чотири матчі в Серії А.