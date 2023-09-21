Мілан веде перемовини щодо повернення Ібрагімовича до клубу. Про це у своєму твіттері повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, керівництво "россонері" в особі власника клубу Джеррі Кардінале, вже провело першу зустріч із Златаном, яка закінчилася на позитивній ноті. Мілан хоче, щоб Ібрагімович повернувся до команди, але у клубі ще остаточно не визначилися, яку роль відведуть шведу.

Незабаром, Златан повинен ухвалити рішення про своє майбутнє.

Златан Ібрагімович провів за Мілан 163 матчі, відзначившись 93 голами та 35 результативними передачами. У складі "россонері" швед двічі вигравав італійську Серію А.