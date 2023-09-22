Завершилися два матчі 5-го туру італійської Серії А.
Лечче - Дженоа, Getty Images
22 вересня 2023, 23:49
У рамках п'ятого туру італійської Серії А у п'ятницю, 22 вересня, проходили два поєдинки. Салернітана приймала Фрозіноне, а Лечче приймав Дженоа.
Перший поєдинок ігрового дня завершився результативною нічиєю. Гості вийшли вперед вже на 12-й хвилині, але не зуміли втримати цієї переваги. На 52-й хвилині Салернітана зрівняла рахунок і цей гол став останнім у зустрічі.
Салернітана — Фрозіноне 1:1
Голи: Кабрал, 52 — Романьолі, 12
Другий поєдинок викликав більше інтересу з боку українських вболівальників через півзахисника Руслана Маліновського. Гравець почав матч на лаві запасних і з'явився лише на 89-й хвилині гри. На той час Дженоа вже програвала, перебуваючи у меншості. Врятуватися "грифонам" так і не вдалося.
Лечче — Дженоа 1:0
Голи: Уден, 83