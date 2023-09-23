Італія

Результативний удар португальця став вирішальним у матчі.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А Мілан приймав Верону на Сан-Сіро. Господарі здобули мінімальну перемогу та наздогнали Інтер, матч якого ще попереду, за кількістю очок.

Матч мав розпочатися на 25 хвилин раніше, ніж вийшло у підсумку. На це вплинули погодні умови, через які гру взагалі могли перенести, але вона все ж розпочалася.

Досить швидко Мілан вийшов вперед завдяки голу португальського вінгера Леау. Матч видався досить складним для обох команд, які так і не зуміли ще хоч раз забити.

Мілан — Верона 1:0

Голи: Леау, 8

Попередження: Тіав, 24, Муса, 58, Пулішич, 76, Флоренці, 89 (за полем) — Фараоні, 42, Бонаццолі, 55

Мілан: Спортьєлло, Тіав, К'єр, Томорі — Муса, Крунич, Рейндерс, Флоренці — Пулішич, Жиру, Леау

Верона: Монтіпо — Маньяні, Гін, Давідович — Фараоні, Хонгла, Фолоруншо, Терраччано — Дуда, Нгонге, Лазович