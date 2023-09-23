Італія

Поєдинок чемпіонату Італії завершився сенсацією.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А Сассуоло на власному полі приймав Ювентус.

На 12-й хвилині гри Лор'єнте вивів господарів уперед, а на 21-й хвилині Вінья зрізав м'яч у свої ворота.

Тим не менш, зусиллями Берарді Сассуоло в першому таймі пішов на перерву в якості лідера.

На 78-й хвилині К'єза зрівняв рахунок у грі, проте нічия протрималася лише чотири хвилини: на 82-й Пінамонті знову вивів Сассуоло вперед.

Встановив остаточний рахунок у матчі Гатті — на 90+5 хвилині він зрізав м'яч у свої ворота. 2:4 — Ювентус зазнає несподіваної поразки.

Сассуоло - Ювентус 4:2

Голи: Лор'єнте, 12, Берарді, 41, Пінамонті, 82, Гатті — 90+5 (автогол) — Вінья, 21 (автогол), К'єза, 78.

Сассуоло: Краньо, Тольян, Ерлич, Руан (Віті 46), Вінья (Д. Феррарі 90+1), Болока, Енріке, Берарді, Байрамі (Дефрель 85), Пінамонті (Кастільєхо 85), Лор'єнте (Педерсен 85).

Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Даніло, МакКенні (Веа 60), Міретті (Фаджолі 46), Локателлі (Мілік 83), Рабіо, Костич (Айлінг-Джуніор 46), Влахович (Кін 76), К'єза.

Попередження: Болока 51, Берарді 58, Вінья 64, Пінамонті 83 – Рабіо 36, Даніло 55.