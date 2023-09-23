У рамках п'ятого туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі приймав Монцу.

Колектив Мауріціо Саррі припустився чергової осічки, не зумівши обіграти гостей.

Лаціо – Монца 1:1
Голи: Іммобіле, 12 (з пенальті) – Гальярдіні, 36. 

Лаціо: Проведель, Марушич, Патрік, А. Романьолі, Хюсай (Лука Пеллегріні 55), Гендузі (Весіно 55), Катальді (Ровелла 76), Луїс Альберто, Ісаксен (Феліпе Андерсон 55), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 76).

Монцa: Ді Грегоріо, Іццо (Д'Амброзіо 69), Марі, А. Карбоні, Чуррія (Бірінделлі 78), Пессіна, Гальярдіні, Кірьякопулос, Кольпані (Акпа Акпро 84), Мота (Віньято 69), Коломбо (Марич 84).

Попередження: Ровелла 88 — Іццо 38, Мота 40. 