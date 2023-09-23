Завершився матч чемпіонату Італії.
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23 вересня 2023, 23:46
У рамках п'ятого туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі приймав Монцу.
Колектив Мауріціо Саррі припустився чергової осічки, не зумівши обіграти гостей.
Лаціо – Монца 1:1
Голи: Іммобіле, 12 (з пенальті) – Гальярдіні, 36.
Лаціо: Проведель, Марушич, Патрік, А. Романьолі, Хюсай (Лука Пеллегріні 55), Гендузі (Весіно 55), Катальді (Ровелла 76), Луїс Альберто, Ісаксен (Феліпе Андерсон 55), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 76).
Монцa: Ді Грегоріо, Іццо (Д'Амброзіо 69), Марі, А. Карбоні, Чуррія (Бірінделлі 78), Пессіна, Гальярдіні, Кірьякопулос, Кольпані (Акпа Акпро 84), Мота (Віньято 69), Коломбо (Марич 84).
Попередження: Ровелла 88 — Іццо 38, Мота 40.