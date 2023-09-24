Італія

"Нерадзуррі" потужно розпочали сезон 2023/24.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А, міланський Інтер на виїзді мінімально здолав Емполі. Ця перемога стала п'ятою поспіль з початку сезону італійського чемпіонату. Як повідомляє твіттер Opta, загалом Інтер лише вчетверте у своїй історії досягає такого результату.

Востаннє "нерадзуррі" вигравали п'ять стартових матчів Серії А у сезоні 2019/20 на чолі Антоніо Конте. До цього таке траплялося у сезоні 2015/16, коли головним тренером команди був Роберто Манчіні та у сезоні 1966/67 під керівництвом Еленіо Еррери.