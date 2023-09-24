Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 24 вересня 2023 року, 13:30.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А міланський Інтер вирушив у гості до Емполі, де зумів здобути мінімальну перемогу.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Дімарко, який приніс в актив "нерадзуррі" три очки на 51-ій хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Емполі — Інтер у 5 турі італійської Серії А-2023/24:

Емполі — Інтер 0:1

Гол: Дімарко, 51

Емполі: Беріша — Ебуехі, Ісмаїлі (Валукєвич, 51), Луперто, Пеццелла — Марін (Фацціні, 69), Раноккія (Грассі, 69), Малех — Бальданці — Камб'ягі (Дестро, 79), Шпенді (Канчелльєрі, 79)

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 71) — Дарміан, Фраттезі (Барелла, 71), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 81) — Мартінес (Арнаутович, 72), Тюрам (Санчес, 81)

Попередження: Пеццелла, Мале — Ачербі, Бастоні