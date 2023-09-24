Італія

Француз може покинути "Стару сеньору".

Декілька клубів виявляють інтерес до півзахисника Ювентуса та збірної Франції Адрієна Рабьо.

Як повідомляє сайт calciomercato.it, мова йде про Манчестер Юнайтед, Ньюкасл та Атлетико Мадрид.

Ці клуби хочуть скористатися тим, що у француза влітку 2024 року закінчується контракт з Ювентусом, тож вже цієї зими, Рабьо може вести переговори з іншими клубами не чикаючи дозволу від "туринців".

Зазначається, що головний тренер Юве Массіміліано Аллегрі, хоче, щоб гравець підписав новий контракт та залишився у команді.

У цьому сезоні на клубному рівні Рабьо зіграв 4 матчі, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею.