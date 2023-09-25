Італія

Футболіст дуже незадоволений рішенням наставника.

Віктор Осімген розлютився на Руді Гарсію через заміну у поєдинку Болоньї та Наполі.

Форварда замінили на 86 хвилині. Також у цьому матчі він не забив пенальті.

В підсумку діючий чемпіон Італії зіграв в нульову нічию із опонентом.

Напруга також помітно зростає і серед вболівальників, котрі висміювали рішення тренера замінити Хвічу Кварацхелію та Віктора, коли можна було зіграти в два бомбардири із Джованні Сімеоне.

Наполі відставає від лідера Інтера на сім очок.