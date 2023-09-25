Віктор Осімген розлютився на Руді Гарсію через заміну у поєдинку Болоньї та Наполі. 

Форварда замінили на 86 хвилині. Також у цьому матчі він не забив пенальті. 

В підсумку діючий чемпіон Італії зіграв в нульову нічию із опонентом. 

Напруга також помітно зростає і серед вболівальників, котрі висміювали рішення тренера замінити Хвічу Кварацхелію та Віктора, коли можна було зіграти в два бомбардири із Джованні Сімеоне. 

 Наполі відставає від лідера Інтера на сім очок. 