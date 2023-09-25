Футболіст дуже незадоволений рішенням наставника.
Віктор Осімген - Getty Images
25 вересня 2023, 15:32
Віктор Осімген розлютився на Руді Гарсію через заміну у поєдинку Болоньї та Наполі.
Форварда замінили на 86 хвилині. Також у цьому матчі він не забив пенальті.
В підсумку діючий чемпіон Італії зіграв в нульову нічию із опонентом.
Напруга також помітно зростає і серед вболівальників, котрі висміювали рішення тренера замінити Хвічу Кварацхелію та Віктора, коли можна було зіграти в два бомбардири із Джованні Сімеоне.
Наполі відставає від лідера Інтера на сім очок.