Італія

Португальця все влаштовує на Сан-Сіро.

Рафаель Леау хоче виграти Лігу Чемпіонів з "россонері" та не розглядає перехід до Саудівської Аравії найближчими роками. Його слова португальському GQ наводить сайт La Gazzetta dello Sport.

"Я ще не досяг великих результатів, щоб виступати в чемпіонаті на кшталт цього. Ліга чемпіонів означає більше, ніж зарплата у 10 мільйонів євро.

У Мілані мене добре прийняли і якби я хотів піти, я не продовжив би контракт. Зараз я зосереджений на тому, щоб досягти чогось великого за два-три роки у Мілані. Ми дійсно здатні виграти Лігу Чемпіонів", — сказав нападник Мілану.

У цьому сезоні португалець у складі "россонері" зіграв шість матчів, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.