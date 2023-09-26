Італія

Нападник дав свій коментар.

Маріо Балотеллі висловився про роботу з Жозе Моурінью.

"Він ніколи не був тренером із видатною грою. Жозе харизматичний, він випромінює напористість і спортивну агресію.

Він має свої власні уявлення про гру, але він не надто зациклюється на тактиці. Має особливий характер.

Моурінью прийшов у Рому та виграв Лігу конференцій, він тренер, який завжди перемагає. І це дуже важлива якість", — наводить слова Балотеллі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що нині Балотеллі виступає за Адама Демірспора.