Італія

Неприємний інцидент стався напередодні в одній із соціальних мереж.

Пізнім вечором вівторка неаполітанський Наполі завершував останні приготування до домашнього матчу в рамках шостого туру італійської Серії A проти фріульського Удінезе.

Однак раптово адміністратори клубного акаунта в соціальній мережі TikTok побачили значне підвищення активності передлатників довкола двох останніх відео, опублікованих від імені "Партенопеї".

Проте ситуація полягає в тому, що на той час "південці" не робили жодних нових публікацій, тож доволі швидко стало зрозуміло, що акаунт було зламано зловмисниками.

А коли справа дійшла до безпосереднього вивчення нелегально опублікованого контенту, то з’ясувалось, що обидва відео в сатиричній манері висміюють нігерійського нападника Віктора Осімгена.

Образливе відео на адресу Осімгена

Матеріали в підсумку було швидко вилучено із загального доступу, однак це трапилось не миттєво, тож користувачі та передплатники Наполі побачили їх у достатній кількості, аби ситуація набула великого розголосу.

І оскільки ці відео завдають удару безпосередньо по репутації футболіста, його агент Роберто Календа не міг залишитись осторонь ситуації та не виступити з відповідним коментарем.

"Те, що сьогодні сталося в офіційному профілі Наполі на платформі TikTok, неприпустимо. Відео знущань над Віктором спочатку оприлюднили, а потім, але вже із суттєвою затримкою, видалили.

Це дійсно серйозна подія, яка завдає великої шкоди гравцю та супроводжує його відновлення від травми у вирішальний період цього процесу на тлі інших фейкових новин у ЗМІ.

Ми залишаємо за собою право звертатись до суду у відповідному порядку та виконання будь-яких інших ініціатив для захисту Віктора", — заявив представник футболіста.

У поточному сезоні на рахунку Осімгена три голи та один гольовий пас у шести матчах.