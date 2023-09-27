Італія

Гравець раніше вже виступав під керівництвом Моурінью.

Центральний захисник Тоттенгема Ерік Даєр може взимку приєднатися до італійської Роми, повідомляє портал calciomercato.com.

Римляни мають певні проблеми у захисній ланці, так як Кріс Смоллінг і Мараш Кумбулла наразі недоступні через травми, а Еван Ндіка поки що не зовсім виправдовує очікування. За даними італійського порталу, особисто головний тренер Роми Жозе Моурінью зацікавлений у запрошенні Еріка Даєра.

29-річний англієць не використовується нинішнім очільником "шпор" Анге Постекоглу. У цьому сезоні він досі не провів на полі ні хвилини. Його контракт з лондонським клубом розрахований до липня 2024 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, Даєр раніше вже виступав під керівництвом Моурінью у Тоттенгемі. За той час він зіграв у 57 матчах у всіх турнірах, відзначившись двома асистами.