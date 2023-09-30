Італія

Football.ua анонсує матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У сьомому турі італійської Серії А пройде низка поєдинків, а Football.ua представляє анонс на всі матчі.

Тур:

Лечче — Наполі

Субота, 30 вересня, 16:00

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Схоже, в Наполі ситуація налагоджується після останніх невдалих виступів, а також скандалів, де фігугував Віктор Осімген. Неаполітанський клуб у попередньому турі здолав Удінезе, відправивши у ворота суперника чотири голи, а один із м'ячів забив якраз нігерієць.

Після шести турів Лечче на диво перебуває на шостому місці, маючи в активі 11 очок. Аналогічна кількість пунктів і в Наполі, що говорить про те, що між собою зустрічаються на даному етапі сусіди по турнірній таблиці.

Зазначимо, що в останніх трьох гостьових матчах проти Лечче Наполі винятково перемагав. Букмекери вважають, що колектив Руді Гарсії очевидний фаворит майбутньої гри.

Орієнтовні склади:

Лечче: Фальконе – Гендрей, Понгранчич, Баширотто, Галло – Рафія, Рамадані, Оудін – Алмквіст, Крстович, Стрефецца.

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Остігар, Натан, Руї – Ангісса, Лоботка, Зелінськи – Політано, Осімген, Кварахцелія.

прогноз 1:2

Мілан — Лаціо

Субота, 30 вересня, 19:00

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У попередньому турі Мілан зумів обіграти Кальярі, а Лаціо – Торіно. Для обох команд це важливі вікторії, тому що "россонері" зрівнялися за очками з лідером в особі Інтера, а римський клуб здобув свою другу перемогу в чемпіонаті на тлі не найкращих результатів.

В останніх п'яти очних зустрічах чотири рази перемагав Мілан. Винятком стали січневі 4:0 на користь Лаціо, але "россонері" встигли взяти реванш – 2:0.

За версією букмекерів, Мілан — фаворит зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 1.70, а перемога "орлів" — 5.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.75.

Зазначимо, що Мілан виграв 8 із останніх 9 своїх матчів у Серії А.

Орієнтовні склади:

Мілан: Меньян – Флоренці, Тіав, Томорі, Ернандес – Лофтус-Чік, Адлі, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.

Лаціо: Проведел — Марушич, Казале, Патрич, Пеллегріні — Камада, Катальді, Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

прогноз 3:1

Салернітана — Інтер

Субота, 30 вересня, 21:45

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У минулому турі Інтер сенсаційно поступився Сассуолою на своєму полі (1:2). Щодо "нероверді", то для них це була друга серйозна перемога за кілька днів. До цього вони шокували Ювентус, здолавши їх із рахунком 4:2.

Тепер Інтер має реабілітуватися за цю поразку, а Салернітана – чудовий варіант для цього: аутсайдер, який за шість турів набрав лише три пункти.

За версією букмекерів, Інтер — очевидний фаворит майбутньої гри.

Зазначимо, що Салернітані не вдалося виграти в останніх семи іграх у Серії А.

Орієнтовні склади:

Салернітана: Очоа – Дьомбер, Фасіо, Пірола – Маццоккі, Мартеджані, Маджоре, Брадарич – Кандрева, Кастанос – Кабрал.

Інтер: Зоммер – Павар, де Врей, Ачербі — Дамфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Барелла, Аугусто – Санчес, Тюрам.

прогноз 0:2

Болонья — Емполі

Неділя, 1 жовтня, 13:30

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Після п'яти поразок поспіль становище Емполі здавалося вкрай сумним. Однак перемога, хоч і над скромною Салернітаною, дає надію, що все ще можна виправити. А ми чекаємо на появу на полі українця Віктора Коваленка.

Орієнтовні склади:

Болонья: Скорупські – Де Сільвестрі, Бекема, Боніфаці, Крістіансен – Ебішер, Фройлер – Орсоліні, Фергюсон, Ндоє – Зікзеє.

Емполі: Бериша – Ебуехі, Валюкевич, Луперто, Какаче – Марін, Грассі, Малех – Бальданці – Шпенді, Канчельєрі.

прогноз 1:1

Удінезе — Дженоа

Неділя, 1 жовтня, 16:00

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У минулому турі Дженоа здобув впевнену перемогу над Ромою (4:1), змусивши Жозе Моурінью неабияк понервувати. "Грифони" розташувалися всередині турнірної таблиці, маючи в активі сім очок після шести турів.

Матч проти Удінезе — це можливість для команди поповнити свою скарбничку ще на три очки, а ми, як і у випадку з Емполі, очікуємо на появу своїх, у даному випадку — Руслана Маліновського.

Орієнтовні склади:

Удінезе: Сільвестрі – Перес, Бійол, Крістенсен – Ебоселе, Самарджич, Воллес, Ловрич, Камара – Товен, Лукка.

Дженоа: Мартінес – Вінтер, Бані, Драгусін, Мартін – Месіас, Кутлу, Френдруп, Торсбі – Гудмундссон, Ретегі.

прогноз 0:1

Аталанта — Ювентус

Неділя, 1 жовтня, 19:00

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У попередньому турі обидві команди перемогли з однаковим рахунком – 1:0: туринський клуб здолав Лечче, а "богиня" – Верону.

На даному етапі ці команди сусіди за турнірною таблицею, а "б'янконері" випереджають свого опонента на один пункт (у Ювентуса – 13 очок, у Аталанти – 12).

Очікується, що Аталанті у майбутній грі не зможе допомогти Ель-Білаль Туре, а також Джанлука Скамакка. Щодо Ювентуса, то поєдинок пропустить Де Шильо, Алекс Сандро, а також під питанням участь Мойзе Кіна. Відсутністю Поля Погба вже нікого не здивувати, він відбуває дискваліфікацію за допінг.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Карнесеккі – Толой, Скальвіні, Колашинац – Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджеррі, Копмайнерс – Лукман, де Кетеларе.

Ювентус: Щесни – Ругані, Бремер, Данило – Маккенні, Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Камб'язо – К'єза, Влахович.

прогноз 2:2

Рома — Фрозіноне

Неділя, 1 жовтня, 21:45

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Хто б міг подумати, що після шести турів в активі Роми буде лише п'ять очок? Колектив Жозе Моурінью жахливо розпочав сезон-2023/24. У минулому турі римляни поступилися Дженоа з рахунком 1:4, і в Римі могла розпочатися паніка. На старті кампанії португалець проводить свій найгірший сезон у тренерській кар'єрі. Попередній антирекорд був у Челсі – тоді колектив Моурінью набрав сім очок після шести ігор.

Проте, за версією букмекерів, Рома підходить до матчу проти Фрозіноне як очевидний фаворит. Проте не варто недооцінювати суперника, особливо на тлі останніх невдач.

Зазначимо, що Рома виграла останні п'ять матчів у всіх турнірах проти Фрозіноне.

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Ндіка – Крістенсен, Крістанте, Паредес, Ауар, Залевські – Дібала, Лукаку.

Фрозіноне: Тураті – Ойоно, Околі, Романьолі, Маркіза – Маццителлі, Барренечеа, Брешіані – Суле, Кеддіра, Казо.

прогноз 2:1

Торіно — Верона

Понеділок, 2 жовтня, 19:30

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Букмекери віддають перевагу Торіно у цьому матчі: перемога туринської команди оцінюється коефіцієнтом 1.85, а гостей – 4.85. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

Зазначимо, що в останніх 5 із 6 домашніх ігор у всіх турнірах Торіно обігрував Верону. Крім того, Вероні не вдалося забити в останніх трьох матчах у Серії А.

Орієнтовні склади:

Торіно: Мілінкович-Савич – Схурс, Сазонов, Родрігес – Белланова, Тамезе, Річчі, Лазаро – Карамо, Влашич – Санабрія.

Верона: Монтіпо – Маньяні, Гієн, Давидович – Фараоні, Гонгла, Дуда, Терраччано – Нгонге, Фолоруншо – Бонаццолі.

прогноз 1:0

Сассуоло — Монца

Понеділок, 2 жовтня, 19:30

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

В останніх двох матчах Сассуоло здобув вражаючі перемоги над Інтером (2:1) і, особливо Ювентусом (4:2). Чи продовжать "нероверді" свою переможну ходу?

У майбутньому матчі букмекери віддають перевагу саме господарям.

Зазначимо, що три останні поєдинки за участю Монци завершилися внічию.

Орієнтовні склади:

Сассуоло: Консільї — Тольян, Ерлич, Трессольді, Вінья — Болоца, Енріке — Берарді, Байрамі, Лорьєнте — Пінамонті.

Монца: Грегоріо – Іццо, Марф, Кальдірола – Чуррія, Пессіна, Гальярдіні, Кірькопулос – Ковпані – Мота, Коломбо.

прогноз 3:1

Фіорентина — Кальярі

Понеділок, 2 жовтня, 21:45

Прямая трансляція на медіасервісі MEGOGO.

За версією букмекерів, Фіорентина — фаворит гри: перемога "фіалок" оцінюється коефіцієнтом 1.50, а перемога гостей — 7.20. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.50.

Зазначимо, що Кальярі не вдалося перемогти в останніх 11 матчах у Серії А. Крім того, Фіорентіна не пропускала в останніх трьох іграх проти Кальярі у всіх турнірах.

Орієнтовні склади:

Фіорентина: Терраччано – Кайоде, Міленкович, Мартінес, Парізі – Артур, Мандрагора – Куаме, Бонавентура, Брекало – Нзола.

Кальярі: Радунович – Вієтеска, Доссена, Хацидіакос – Дзаппа, Нандес, Макумбу, Сулемана, Анджелло – Петанья, Лувумбо.

прогноз 1:0

Турнірна таблиця