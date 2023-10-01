Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 30 вересня 2023 року, 21:45.
Салернітана — Інтер, getty images
01 жовтня 2023, 10:51
У рамках сьомого туру італійської Серії А міланський Інтер здобув більш ніж впевнену перемогу над Салернітаною.
Головним героєм цього протистояння став нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, який оформив у ворота господарів покер.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Салернітана — Інтер у 7 турі італійської Серії А-2023/24:
Салернітана — Інтер 0:4
Голи: Мартінес, 62, 77, 85 (з пенальті), 89.
Салернітана: Очоа, Данілюк (Пірола 86), Дьомбер, Ловато, Бохінен (Стюарт 78), Леговськи, Мартеджані (Маццоккі 71), Кастанос, Брадарич, Ж. Кабрал (Маджоре 78), Діа (Чауна 86).
Інтер: Зоммер, Павар, Де Фрай, Ачербі, Думфріз (Дарміан 79), Клаассен (Мхітарян 54), Чалханоглу (Асллані 54), Барелла (Агуме 86), Аугусто, Алексіс Санчес (Лаутаро Мартінес 55), Тюрам.
Попередження: Ж. Кабрал, Дьомбер — Чалханоглу.