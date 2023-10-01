У рамках сьомого туру італійської Серії А Удінезе прийматиме на своєму полі Дженоа.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, у стартовому складі Дженоа з перших хвилин зіграє український атакуючий півзахисник Руслан Маліновський.

Стартовий склад Дженоа:

Матч Удінезе — Дженоа розпочнеться сьогодні, 1 жовтня, о 16:00 за київським часом.