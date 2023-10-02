Легендарна перемога "Особливого".
Жозе Моурінью з Кубком чемпіонів 2004, Getty Images
02 жовтня 2023, 17:25
Головний тренер Роми Жозе Моурінью поділився особливостями свого характеру та згадав перемогу у Лізі чемпіонів 2004 року з Порту.
"Мене часто звинувачують у тому, що я нескромна людина. Згоден. Я здійснив чимало подвигів, але виграти Лігу чемпіонів з Порту — дивовижне досягнення. Воно відчинило мені всі двері світу.
Немає жодного секрету у тій перемозі. Потрібно бути самим собою, розуміти тих з ким працюєш. Розуміти означає бути критичним, вимогливим, відкритим, чесним.
Коли футболіст працює зі мною, він розуміє, що я чесний. Так стосунки стають чудовими і ти отримуєш максимум від кожного футболіста. Думаю, це всі знають"
, — наводить слова Жозе Моурінью
сайт gianlucadimarzio.com
Наразі, команда португальця римська Рома, посідає 11 місце у турнірній таблиці італійської Серії А.
Для Моурінью
старт цього сезону є найгіршим
у його тренерській кар'єрі.