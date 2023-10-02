Італія

Легендарна перемога "Особливого".

Головний тренер Роми Жозе Моурінью поділився особливостями свого характеру та згадав перемогу у Лізі чемпіонів 2004 року з Порту.

"Мене часто звинувачують у тому, що я нескромна людина. Згоден. Я здійснив чимало подвигів, але виграти Лігу чемпіонів з Порту — дивовижне досягнення. Воно відчинило мені всі двері світу.

Немає жодного секрету у тій перемозі. Потрібно бути самим собою, розуміти тих з ким працюєш. Розуміти означає бути критичним, вимогливим, відкритим, чесним.

Жозе Моурінью сайт Коли футболіст працює зі мною, він розуміє, що я чесний. Так стосунки стають чудовими і ти отримуєш максимум від кожного футболіста. Думаю, це всі знають", — наводить словасайт gianlucadimarzio.com

Наразі, команда португальця римська Рома, посідає 11 місце у турнірній таблиці італійської Серії А.