Італія

Колишній антирекорд було встановлено на чолі з Челсі.

Рома в матчі шостого туру італійської Серії А в гостях сенсаційно поступилася Дженоа (1:4).

За інформацією журналіста Альфредо Педульли, головний тренер "вовків" Жозе Моурінью проводить свій найгірший старт сезону в тренерській кар'єрі, якщо брати до уваги дистанцію в перші шість ігор.

Після шести турів Рома набрала п'ять очок і посідає лише 16 місце у турнірній таблиці Серії А.

Колишній антирекорд був встановлений у сезоні-2015/16, коли португалець очолював Челсі – після шести ігор в АПЛ було сім набраних очок.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Рома.