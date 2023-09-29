Колишній антирекорд було встановлено на чолі з Челсі.
Жозе Моурінью, Getty Images
29 вересня 2023, 10:21
Рома в матчі шостого туру італійської Серії А в гостях сенсаційно поступилася Дженоа (1:4).
За інформацією журналіста Альфредо Педульли, головний тренер "вовків" Жозе Моурінью проводить свій найгірший старт сезону в тренерській кар'єрі, якщо брати до уваги дистанцію в перші шість ігор.
Після шести турів Рома набрала п'ять очок і посідає лише 16 місце у турнірній таблиці Серії А.
Колишній антирекорд був встановлений у сезоні-2015/16, коли португалець очолював Челсі – після шести ігор в АПЛ було сім набраних очок.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Рома.