Завершились матчі чемпіонату Італії.
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02 жовтня 2023, 21:28
У рамках сьомого туру чемпіонату Італії Сассуоло на своєму полі приймав Монцу.
Господарі, після вражаючих перемог над Ювентусом та Інтером, поступилися скромній Монці з мінімальним рахунком.
Сассуоло — Монца 0:1
Гол: Коломбо, 66.
Сассуоло: Консіль, Толян, Ерлич, Руан (Феррарі, 69), Вінья (Педерсен, 61), Болока, Матеус Енріке (Кастільєхо, 82), Торстведт (Байрамі, 46), Берарді, Лор'янте, Пінамонті (Мулаттьєрі, 61).
Монца: Ді Грегоріо, Кальдірола, Марі, Карбоні (Д`Амброзіо, 53), Кірьякопулос (Гомес, 76), Гальярдіні, Пессіна (Мачин, 53), Кольпані (Бірінделлі, 71), Чурріа, Мота (Віньято, 71) Коломбо.
У паралельному матчі Торіно на своєму полі приймав Верону. Командам не вдалося відкрити рахунок у матчі, тому поєдинок завершився безгольовою нічиєю – 0:0.
Торіно – Верона 0:0.