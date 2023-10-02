У рамках сьомого туру чемпіонату Італії Сассуоло на своєму полі приймав Монцу.

Господарі, після вражаючих перемог над Ювентусом та Інтером, поступилися скромній Монці з мінімальним рахунком.

Сассуоло — Монца 0:1
Гол: Коломбо, 66.

Сассуоло: Консіль, Толян, Ерлич, Руан (Феррарі, 69), Вінья (Педерсен, 61), Болока, Матеус Енріке (Кастільєхо, 82), Торстведт (Байрамі, 46), Берарді, Лор'янте, Пінамонті (Мулаттьєрі, 61). 

Монца: Ді Грегоріо, Кальдірола, Марі, Карбоні (Д`Амброзіо, 53), Кірьякопулос (Гомес, 76), Гальярдіні, Пессіна (Мачин, 53), Кольпані (Бірінделлі, 71), Чурріа, Мота (Віньято, 71) Коломбо. 

У паралельному матчі Торіно на своєму полі приймав Верону. Командам не вдалося відкрити рахунок у матчі, тому поєдинок завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

Торіно – Верона 0:0.