Італія

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Міжнародна павза зайняла першу половину вересня, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.

На цьому тлі організатори італійської Серії A після завершення календарного місяця вирішили визначити сімох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Доменіко Берарді (Сассуоло) / 5 матчів (Верона, Фрозіноне, Ювентус, Інтер, Монца), 4 голи + 1 гольова передача;

– Андреа Колпані (Монца) / 5 матчів (Аталанта, Лечче, Лаціо, Болонья, Сассуоло), 1 гол;

– Федеріко К’єза (Ювенутс) / 5 матчів (Емполі, Лаціо, Сассуоло, Лечче, Аталанта), 3 голи + 1 гольова передача;

– Джованні Ді Лоренцо (Наполі) / 5 матчів (Лаціо, Дженоа, Болонья, Удінезе, Лечче);

– Рафаель Леау (Мілан) / 5 матчів (Рома, Інтер, Верона, Кальярі, Лаціо), 3 голи + 2 гольові передачі.

– Лаутаро Мартінес (Інтер) / 5 матчів (Фіорентина, Мілан, Емполі, Сассуоло, Салернітана), 6 голів + 2 гольові передачі.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A та нижче в цьому матеріалі.