Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
05 жовтня 2023, 14:16
Міжнародна павза зайняла першу половину вересня, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.
На цьому тлі організатори італійської Серії A після завершення календарного місяця вирішили визначити сімох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
– Доменіко Берарді (Сассуоло) / 5 матчів (Верона, Фрозіноне, Ювентус, Інтер, Монца), 4 голи + 1 гольова передача;
– Андреа Колпані (Монца) / 5 матчів (Аталанта, Лечче, Лаціо, Болонья, Сассуоло), 1 гол;
– Федеріко К’єза (Ювенутс) / 5 матчів (Емполі, Лаціо, Сассуоло, Лечче, Аталанта), 3 голи + 1 гольова передача;
– Джованні Ді Лоренцо (Наполі) / 5 матчів (Лаціо, Дженоа, Болонья, Удінезе, Лечче);
– Рафаель Леау (Мілан) / 5 матчів (Рома, Інтер, Верона, Кальярі, Лаціо), 3 голи + 2 гольові передачі.
– Лаутаро Мартінес (Інтер) / 5 матчів (Фіорентина, Мілан, Емполі, Сассуоло, Салернітана), 6 голів + 2 гольові передачі.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A та нижче в цьому матеріалі.