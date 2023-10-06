Італія

Football.ua анонсує матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У восьмому турі італійської Серії А пройде низка поєдинків, а Football.ua представляє анонс на всі матчі.

Тур:

Емполі — Удінезе

П'ятниця, 6 жовтня, 19:30

Пряма трансляція на медіасервіс MEGOGO.

Між собою зустрічаються дві команди, що йдуть унизу турнірної таблиці. У разі перемоги, Емполі Віктора Коваленка залишить зону вильоту. Щоправда, це буде складно, адже у господарів шість поразок за сім ігор цього сезону.

Орієнтовні склади:

Емполі: Бериша – Ебуехі, Валюкевич, Луперто, Какаче – Марін, Грассі, Малех – Бальданці – Шпенді, Канчельєрі.

Удінезе: Сільвестрі – Перес, Бійол, Крістенсен – Ебоселе, Самарджич, Воллес, Ловрич, Камара – Товен, Лукка.

прогноз 1:1

Лечче — Сассуоло

П'ятниця, 6 жовтня, 21.45.

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Лечче чудово розпочав сезон, набравши 11 очок після семи турів. Наразі господарі посідають сьоме місце у чемпіонаті.

Що стосується Сассуоло, то цього сезону команда відмінно грає проти грандів, але куди гірші справи проти менш сильних колективів. На диво. Сассуоло може обіграти Ювентус та Інтер, а потім на своєму полі мінімально поступитися Монці.

Орієнтовні склади:

Лечче: Фальконе – Гендрей, Понгранчич, Баширотто, Галло – Рафія, Рамадані, Оудін – Алмквіст, Крстович, Стрефецца.

Сассуоло: Консільї — Тольян, Ерлич, Трессольді, Вінья — Болоца, Енріке — Берарді, Байрамі, Лорьєнте — Пінамонті.

прогноз 2:2

Інтер — Болонья

Субота, 7 жовтня, 16:00

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Інтер — лідер цього сезону Серії А і, безумовно, фаворит на те, щоб здолати Болонью. Однак не варто очікувати, що це буде найпростіший поєдинок. У вівторок колектив Сімоне Індзагі грав проти Бенфіки у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Нерадзурі" зуміли здолати португальський колектив, відправивши у ворота Анатолія Трубіна один гол.

Болонья може спробувати зачепитися за очки, якщо скористається тим, що календар Інтера більш насичений, ніж у господарів поєдинку.

Орієнтовні склади:

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам.

Болонья: Скорупські – Де Сільвестрі, Бекема, Боніфаці, Крістіансен – Ебішер, Фройлер – Орсоліні, Фергюсон, Ндоє – Зікзеє.

прогноз 2:0

Ювентус — Торіно

Субота, 7 жовтня, 19:00

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Якщо Ювентус збирається боротися за чемпіонство, то в останніх трьох іграх колектив Массіміліано Аллегрі виступив не найкращим чином: поразка від Сассуоло (2:4), мінімальна домашня перемога проти Лечче (1:0) та виїзна нічия без голів з Аталантою (0:0).

Проте, на відміну від своїх конкурентів, у Ювентуса одна перевага — у команди немає матчів у єврокубках, тому вони мають виглядати "свіжішими", ніж опоненти.

Проте, Торіно теж не грає у єврокубках, тож тут буде паритет. Не варто забувати, що це туринське дербі, тому гості будуть також мотивовані, щоб відібрати очки у Ювентуса.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни – Ругані, Бремер, Данило – Маккенні, Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Камб'язо – К'єза, Влахович.

Торіно: Мілінкович-Савич – Схурс, Сазонов, Родрігес – Белланова, Тамезе, Річчі, Лазаро – Карамо, Влашич – Санабрія.

прогноз 2:1

Дженоа — Мілан

Субота, 7 жовтня, 21:45

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У поточному сезоні Дженоа, новачок Серії А, зуміла проявити себе, здобувши відмінні результати проти грандів. Наприклад, була виїзна перемога над Лаціо (1:0), нічия з чемпіоном Наполі (2:2), а також розгром Роми на своєму полі (4:1).

Тепер команда Руслана Маліновського має прийняти на своєму полі Мілан, який на тижні грав у Лізі чемпіонів. У "россонері" був непростий виїзд до Дортмунда, де вони зіграли внічию з Боруссією (0:0).

Дженоа може скористатися втомою Мілана та відібрати очки в одного з лідерів цього сезону Серії А.

Орієнтовні склади:

Дженоа: Мартінес – Вінтер, Бані, Драгусін, Мартін – Месіас, Маліновський, Френдруп, Торсбі – Гудмундссон, Ретегі.

Мілан: Меньян – Флоренці, Тіав, Томорі, Ернандес – Лофтус-Чік, Адлі, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.

прогноз 2:2

Монца — Салернітана

Неділя, 8 жовтня, 13:30

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Фаворитом майбутньої гри буде Монца, яка минулого туру здолала Сассуоло (1:0). Своєю чергою, Салернітана йде в зоні вильоту і поступилася Інтеру в минулому турі (0:4).

Орієнтовні склади:

Монца: Грегоріо – Іццо, Марф, Кальдірола – Чуррія, Пессіна, Гальярдіні, Кірькопулос – Ковпані – Мота, Коломбо.

Салернітана: Очоа – Дьомбер, Фасіо, Пірола – Маццоккі, Мартеджані, Маджоре, Брадарич – Кандрева, Кастанос – Кабрал.

прогноз 2:1

Лаціо — Аталанта

Неділя, 8 жовтня, 16:00

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У поточному сезоні Лаціо виступає не найкращим чином. Сім очок за сім ігор, як результат – 16-е місце у чемпіонаті Італії. Стан справ ще можна поправити, але, можна припустити, що колектив Мауріціо Саррі в поточному сезоні вже не побореться за місце в топ-4, яке дозволить зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Щодо Аталанти, то команда Гасперіні знаходиться в одному пункті від зони, яка дозволить зіграти наступного сезону в ЛЧ.

Враховуючи фактор домашнього поля, Лаціо буде фаворитом майбутнього матчу, але колективу Саррі в поточних кондиціях буде дуже складно вибороти три пункти.

Орієнтовні склади:

Лаціо: Проведел — Марушич, Казале, Патрич, Пеллегріні — Камада, Катальді, Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Аталанта: Карнесеккі – Толой, Скальвіні, Колашинац – Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджеррі, Копмайнерс – Лукман, де Кетеларе.

прогноз 1:1

Фрозіноне — Верона

Неділя, 8 жовтня, 16:00

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Орієнтовні склади:

Фрозіноне: Тураті – Ойоно, Околі, Романьолі, Маркіза – Маццителлі, Барренечеа, Брешіані – Суле, Кеддіра, Казо.

Верона: Монтіпо – Маньяні, Гієн, Давидович – Фараоні, Гонгла, Дуда, Терраччано – Нгонге, Фолоруншо – Бонаццолі.

прогноз 2:1

Кальярі — Рома

Неділя, 8 жовтня, 19:00

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Роме час почати перемагати й робити це частіше в чемпіонаті Італії. Майбутня гра проти Кальярі — чудова можливість. Колектив Жозе Моурінью після поразки від Дженоа (1:4) двічі переміг – спочатку Фрозіноне (2:0), потім Серветт у Лізі Європи (4:0).

Щодо Кальярі, то команда в останніх трьох іграх виключно програвала: Аталанті (0:2), Мілану (1:3) та Фіорентині (0:3).

Якщо втома після матчу в Лізі Європи в четвер не позначиться на Ромі, то колектив Моурінью має перемагати та набирати три пункти.

Орієнтовні склади:

Кальярі: Радунович – Вієтеска, Доссена, Хацидіакос – Дзаппа, Нандес, Макумбу, Сулемана, Анджелло – Петанья, Лувумбо.

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Ндіка – Крістенсен, Крістанте, Паредес, Ауар, Залевські – Дібала, Лукаку.

прогноз 1:3

Наполі — Фіорентина

Неділя, 8 жовтня, 21:45

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Чемпіон Італії Наполі вже встиг видати неоднозначний відрізок цього сезону: колектив Руді Гарсії поступився кризовому Лаціо (1:2) на своєму полі, зіграв у результативну нічию з Дженоа (2:2), а також у безгольову нічию з Вероною (0:0). Якщо говорити за чемпіонат, то далі йшли перемоги над Удінезе (4:1) та Лечче (4:0).

Що стосується Фіорентини, то "фіалки" виступають непогано цього сезону: вони набрали 14 очок після семи турів. Стільки скільки й Наполі, а також Ювентус.

Зазначимо, що обидві команди на тижні виступали в єврокубках: Наполі поступився мадридському Реалу на своєму полі в непростому матчі (2:3), а Фіорентина зіграла проти Ференцвароша внічию (2:2).

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Остігар, Натан, Руї – Ангісса, Лоботка, Зелінськи – Політано, Осімген, Кварахцелія.

Фіорентина: Терраччано – Кайоде, Міленкович, Мартінес, Парізі – Артур, Мандрагора – Куаме, Бонавентура, Брекало – Нзола.

прогноз 2:1

Турнірна таблиця