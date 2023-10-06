Італія

Нульова нічия у матчі італійського чемпіонату.

У рамках восьмого туру італійської Серії А, Емполі Віктора Коваленко на Стадіо Карло Кастеллані приймав Удінезе.

Обидві команди намагалися забити бодай один м'яч, але всі їхні потуги зводили нанівець воротарі Емполі та Удінезе. Господарям поля на 39-й хвилині все ж таки вдалося забити, але гол Капуто було скасовано після перегляду ВАР. Тож у матчі відкритті восьмого туру Серії А була зафіксована безгольова нічия (0:0).

Українець Віктор Коваленко з'явився на полі на 81-й хвилині матчу замінивши румуна Развана Маріна.

Емполі — Удінезе 0:0

Емполі: Беріша — Эбуехi, Луперто, Ісмайлі (Валюкєвіч 76), Какаче — Марiн (Коваленко 81), Грассi, Малєх — Бальданцi (Гьясі 81), Канчельєрі — Капуто (Камбьягі 76)

Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бійол, Крістенсен — Ебоселе (Феррейра 71), Волас, Перейра (Паєро 71), Самарджіч, Камара (Аке 82) — Лукка (Саксесс 63), Товен (Земура 82)

Попередження: Малех 56 — Перейра 66, Перес 84