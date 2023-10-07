Італія

У француза великі неприємності.

Вчора стало відомо, що повторна допінг-проба, яку запросив півзахисник туринського клубу Поль Погба, дала позитивний результат на тестостерон.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Ювентус матиме право розірвати контракт з французом, якщо він буде дискваліфікований більш ніж на шість місяців. У разі максимального покарання клуб також зможе вимагати компенсацію збитків.

Зазначається, що до тимчасової дискваліфікації Погба був найоплачуванішим гравцем команди — його зарплата становила вісім млн. євро на рік.

Діючий контракт французького півзахисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

У цьому сезоні Поль Погба встиг зіграти за "зебр" 52 хвилини.