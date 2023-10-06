Італія

Гравець провалив повторну перевірку.

Проведений контраналіз підтвердив наявність допінгу (тестостерону) в організмі півзахисника Ювентуса Поля Погба, повідомляє портал Sky Sport Italia.

Нагадаємо, 20 серпня, після матчу 1-го туру Серії А проти Удінезе, 30-річний француз провалив допінг-тест. Тоді аналізи показали підвищений рівень тестостерону у крові гравця.

Після цього в Ювентусі підтвердили відсторонення Погба за порушення антидопінгових правил, а його агентка заявила, що півзахисник ніколи не збирався порушувати їх.

За повідомленнями ЗМІ, туринці можуть розірвати контракт з французом, якщо його надовго дискваліфікують. За деяких умов, клуб також може просто припинити сплачувати Погба повну зарплату, яка є чималою проблемою для Ювентуса.