Італія

Завершився ще один поєдинок 8-го туру чемпіонату Італії.

У рамках восьмого туру італійської Серії А Ювентус приймав Торіно. У черговому туринському дербі перемогу очікувано здобули "б'янконері".

Перший тайм, був небагатим на події, а от вже на початку другої половини зустрічі було забито перший гол. Відзначився захисник Ювентуса Федеріко Гатті. Ще до цього результативного удару на полі з'явився польський нападник "старої синьйори" Аркадіуш Мілік, який згодом подвоїв перевагу господарів, встановивши підсумковий результат.

Таким чином, серія Торіно без перемог у матчах проти Ювентуса збільшилась до 19-ти поєдинків. У наступному турі на обидві команди чекають важкі випробування міланськими клубами. "Бикам" протистоятиме Інтер, а "б'янконері" гостюватимуть у Мілана.

Ювентус — Торіно 2:0

Голи: Гатті, 47, Мілік, 62

Попередження: Гатті, 71 — Белланова, 21

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Данило — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (Камб'язо, 76) - Міретті (Мілік, 46) — Кін (Їлдиз, 86)

Торіно: Мілінкович-Савич — Схюрс, Тамез, Родрігес (Войвода, 84) — Белланова, Річчі, Ілич (Пеллегрі, 84), Лазаро (Гінейтіс, 84) — Сек (Санабрія, 71), Сапата, Влашич