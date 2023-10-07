Італія

"Россонері" у непростому матчі здолали "грифонів".

У рамках восьмого туру чемпіонату Італії Дженоа на своєму полі приймало Мілан.

Матч наближався до нічиєї, проте розв'язка настала наприкінці поєдинку.

На 87-й хвилині гри зусиллями Пулішича Мілан вийшов уперед. Але все тільки починалось...

На 90+9-й хвилині гри Меньян з коліном вийшов на гравця Дженоа, внаслідок чого арбітр вирішив видалити француза з поля. У ворота став нападник Олів'є Жиру.

Дженоа не зумів реалізувати небезпечний штрафний — м'яч від Томорі відскочив у перекладину. Але й на цьому поєдинок не закінчився...

На 90+12-й хвилині гри голкіпер Дженоа Мартінес отримав другу жовту картку, яка переросла у червону. Іспанець побіг на кутовий у штрафний майданчик Мілана, а потім намагався зірвати атаку "россонері".

На 90+14-й хвилині гри Дженоа мав небезпечний момент, нападник команди виходив практично віч-на-віч, проте Жиру вийшов на опонента з кулаком, вибивши м'яч, а потім забравши його в свої руки.

1:0 — у напруженому матчі зусиллями Пулішича та Жиру Мілан здобув три очки.

Дженоа — Мілан 0:1

Гол: Пулішич, 87.

Дженоа: Мартінес, Де Вінтер (Леалi 90+14), Бані, Драгушин, Васкес, Сабеллі (Екубан 68), Торсбі, Френдруп, Хапс, Маліновський (Кутлу 68), Гудмундссон.

Мілан: Меньян, Флоренці (Калабрія 66), Тіав, Томорі, Ернандес, Адлі (Жиру 66), Рейндерс, Муса, Чуквуезе (Пулішич 46), Йович (Бартезагі 90+2), Окафор (Леау 46).

Попередження: Де Вінтер 69, Мартiнес 86 — Ернандес 21, Флоренці 22, Муса 47, Адлі 62.

Вилучення: Мартінес 90+12 (друга жовта) — Меньян 90+9 (пряма червона).