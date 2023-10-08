Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 16:00.

У поєдинку восьмого туру італійської Серії A міланський Інтер на власному полі не зміг переграти Болонью.

Команда Сімоне Індзагі виглядало звично потужно, як для цього сезону, у першому таймі й у підсумку забила два швидкі голи.

Але "россоблу" частково повернулись до гри майже одразу — із голом Орсоліні у відповідь, а вже на початку другого тайму провели ще один м’яч у чужі ворота.

Незважаючи на подальші спроби знову вийти вперед за рахунком, "змії" більше не змогли засмутити голкіпера Скорупські.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Болонья в 8 турі італійської Серії A:

Інтер — Болонья 2:2

Голи: Ачербі, 11, Мартінес, 13 — Орсоліні, 19 (пен.), Зіркзе, 52

Гол Алексіса Санчеса (Інтер) на 60-й хвилині скасували через офсайд.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Куадрадо, 55), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 83), Мхітарян (Фраттезі, 76), Дімарко (Аугусто, 55) — Тюрам (Санчес, 55), Мартінес.

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Корацца, 82), Беукема, Калафіорі, Лікоянніс — Орсоліні (Ель-Аззузі, 83), Ебішер, Фергюсон, Фройлер, Ндоє (Салемакерс, 61) — Зіркзе (ван Гойдонк, 77).

Попередження: Мартінес, 57, Індзагі, 71, Бастоні, 90 — Ндоє, 33, Фергюсон, 90+4, Беукема, 90+5.