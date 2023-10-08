У француза є пом'якшувальний фактор.
Поль Погба, getty images
08 жовтня 2023, 16:29
Контраналіз підтвердив наявність допінгу в організмі Погба, проте згодом стало відомо більше подробиць другої проби.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, Поль Погба приймав гормон росту Dhea, а не синтетичний тестостерон, що може бути пом'якшувальним фактором.
Стверджується, що тепер юристи французького півзахисника можуть наполягати на тому, що Dhea присутній у багатьох продуктах та вимагати зменшення покарання.
Діючий контракт французького півзахисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. У цьому сезоні Поль Погба встиг зіграти за "зебр" 52 хвилини.