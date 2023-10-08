Італія

Римська команда може отримати нового тренера.

В Ромі незадоволені виступами команди на старті сезону, тому розглядають можливість зміни головного тренера.

Як повідомляє видання Corriere dello Sport, головний претендент на зміну Жозе Моурінью наразі Ганс-Дітер Флік.

Стверджується, що керівництво готове до радикальних змін, тоді як гравці вірять в португальського тренера та не хочуть змін.

Зазначимо, що Ганс-Дітер Флік став першим звільненим тренером за 123-річну історію збірної Німеччини. Статистика фахівця на чолі команди: 11 перемог, 7 нічиїх та 6 поразок. Збірна Німеччини не вийшла до плей-оф Ліги Націй та з групи на чемпіонаті світу 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома може звільнитиМоурінью після матчу з Кальярі.