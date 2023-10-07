Італія

Португалець на межі звільнення.

Президент римського клубу Ден Фрідкін звільнить Жозе Моурінью у разі поразки від Кальярі у восьмому турі Серії А. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Зазначається, що власник клубу був готовий відправити Моурінью у відставку одразу після розгромною поразки від Дженоа (1:4), але у ситуацію втрутився генеральний директор Роми Тіагу Пінту. Він переконав Фрідкіна не поспішати з рішенням та дати час португальському фахівцю.

Матч восьмого туру італійської Серії А між Ромою та Кальярі відбудеться восьмого жовтня о 19:00 за київським часом.

Наразі, "вовки" з вісьма пунктами займають 13 сходинку італійського чемпіонату.