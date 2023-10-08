Італія

Завершились два матчі чемпіонату Італії.

В рамках восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії відбулись два матчі: Лаціо приймав на своєму полі Аталанту, а Верона грала на виїзді проти Фрозіноне.

Римляни у своєму поєдинку дуже швидко отримали перевагу у два м'ячі після автоголу Де Кетеларе та точному удару Кастельяноса.

Втім, бергамаски змогли зібратись та встановили паритет. Спочатку, ще в першому таймі Едерсон відквитав один м'яч, а в середині другого тайму відзначився Колашинац.

Лаціо зміг дотиснути супротивника завдяки голу Весіно на 83 хвилині.

Лаціо - Аталанта 3:2

Голи: Де Кетеларе, 5 (автогол), Кастельянос, 11, Весіно, 83 — Едерсон, 33, Колашинац, 63

В другій зустрічі Верона пропустила під завершення першого тайму від Рейніра, проте намагалась відігратись. Втім, гол Суле в середині другої половини гри суттєво знизив шанс гостей.

Єдине, на що була спроможна Верона — гол Джурича в компенсований час, проте на розподіл балів це ніяк не вплинуло.

Фрозіноне - Верона 2:1

Голи: Рейнір, 45+1, Суле, 66 — Джурич, 90+4