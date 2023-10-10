Італія

Запасні форварди "нерадзуррі" не радують клуб результативністю.

Міланський Інтер може спробувати запросити іранського нападника Порту Мехді Таремі, а також цікавиться албанцем Армандо Броєю з Челсі, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Запасні нападники Інтера австрієць Марко Арнаутович і чилієць Алексіс Санчес не задовольняють гольові потреби клубу. Ексгравець Болоньї взагалі недоступний через травму і за попередніми даними повернеться не раніше кінця листопада. Обидва гравці не завдали жодного удару по воротах суперника за 313 хвилин, сумарно проведених на полі.

Якщо ця тенденція не завершиться, Інтер може спробувати вийти на 31-річного Таремі, якого влітку упустив Мілан. В іранця наступного літа завершується контракт з Порту, тож "дракони", ймовірно, не будуть пручатися так сильно, як раніше. Проте, дещо може залежати від успіхів португальського клубу у Лізі чемпіонів.

Досить вигідною з економічної точки зору може бути угода з 22-річним Броєю. Гравець нещодавно повернувся на поле після довготривалої відсутності через травму. Інтер стежив за ним, ще коли він на правах оренди виступав за нідерландський Вітесс. Оренду у міланський клуб також не можна виключати, так як справа Лукаку не вплинула на стосунки Інтера з Челсі.