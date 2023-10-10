Італія

Президент Наполі задоволений тим, що іспанський фахівець не очолив його клуб.

Після чемпіонського минулого сезону Лучано Спаллетті вирішив залишити посаду головного тренера Наполі та у підсумку очолив національну збірну Італії, тому керівництво неаполітанців влітку перебувало в процесі пошуку нового керманича та вибір зупинився на Руді Гарсії.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив, що в нього були контакти з Луїсом Енріке, який у підсумку став головним тренером Парі Сен-Жермен, проте футбольний функціонер про це зовсім не шкодує.

"Я можу сказати, що я телефонував Луїсу Енріке в червні, але, на щастя, Луїс хотів приєднатися до ПСЖ — тепер просто подивіться на його результати в Парижі!

Ми також розмовляли з Тіаго Моттою в червні, але він не хотів замінювати Спаллетті після його вражаючих результатів", — цитує слова Де Лаурентіса журналіст Фабріціо Романо.

Після восьми турів Ліги 1 ПСЖ займає третю сходинку в турнірній таблиці, набравши 15 очок. У Ліги чемпіонів команда Луїса Енріке стартувала зі впевненої перемоги над Боруссією Дортмунд (2:0), проте у другому матчі розгромно поступилася Ньюкаслу в гостях (1:4).