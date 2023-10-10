Італія

Португальський фахівець не дав однозначної відповіді на питання щодо свого майбутнього.

Контракт Жозе Моурінью в якості головного тренера римської Роми спливає влітку 2024 року, проте португальський фахівець наразі не впевнений, що продовжить працювати з "вовками" після завершення своєї угоди.

"Я не знаю, чи зможу залишитися довше цього сезону. Перед фіналом у Будапешті я обіцяв футболістам, що залишуся.

Після поєдинку зі Спецією на нашому стадіоні я жестами показував вболівальникам, що залишуся. І зараз я все ще тут", — цитує слова Моурінью La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ганс-Дітер Флік розглядається як потенційна зміна для Жозе Моурінью на посаді керманича Роми.