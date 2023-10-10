Італія

В керівництва клуба увірвався терпець.

Салернітана після восьми турів у елітному дивізіоні чемпіонату Італії набрала лише всього три бали та йде передостанньою, тому керівництво вирішило провести зміни на тренерському посту.

Як повідомляє офіційний сайт італійського клуба, Паулу Соузу було звільнено, а його місце зайняв Філіппо Індзагі.

Зазначимо, що в минулому сезоні португалець очолив команду по ходу чемпіонату та врятував від вильоту.

Філіппо Індзагі до цього працював головним тренером Мілана, Венеції, Болоньї, Беневенто, Брешії та Реджини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тудор відмовив Салернітані — він хоче у Наполі.