Італія

45-річний хорват очікує кращої пропозиції — можливо від Наполі.

Колишній головний тренер Марселя Ігор Тудор не захотів очолювати Салернітану з італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 45-річний хорват відхилив пропозицію від керівництва італійського клубу.

Також зазначається, що Тудор останнім часом мав контакти з керівництвом Наполі, який розглядає можливість зміни головного тренера — посаду, яку зараз обіймає Руді Гарсія.

Після восьми турів Наполі посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А, а Салернітана – 19-те.

Останнім клубом Тудора був Марсель, який він залишив минулого літа через рана з керівництвом "провансальців".