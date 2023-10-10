45-річний хорват очікує кращої пропозиції — можливо від Наполі.
Ігор Тудор, Getty Images
10 жовтня 2023, 12:05
Колишній головний тренер Марселя Ігор Тудор не захотів очолювати Салернітану з італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 45-річний хорват відхилив пропозицію від керівництва італійського клубу.
Також зазначається, що Тудор останнім часом мав контакти з керівництвом Наполі, який розглядає можливість зміни головного тренера — посаду, яку зараз обіймає Руді Гарсія.
Після восьми турів Наполі посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А, а Салернітана – 19-те.
Останнім клубом Тудора був Марсель, який він залишив минулого літа через рана з керівництвом "провансальців".