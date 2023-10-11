Італія

Контракт гравця з "молотобійцями" втрачає чинність у 2024 році.

Інтер вивчає можливість безкоштовного трансферу чеського опорного півзахисника Вест Гема Томаша Соучека, повідомляє портал TUTTOmercatoWEB, посилаючись на Corriere dello Sport.

Угода 28-річного чеха з лондонським клубом дійсна до липня 2024 року, проте клуб має опцію її продовження ще на рік. Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі наразі не має у своєму розпорядженні якісного півзахисника такого профілю, тож він міг би вдало доповнити склад "нерадзуррі".

Гравець, який опинився у сфері інтересів міланського клубу, цього сезону провів вже 10 матчів за Вест Гем у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та асистом. Портал transfermarkt оцінює Соучека у 35 мільйонів євро.