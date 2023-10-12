Італія

Форвард Роми трохи розповів про події минулого літа.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку влітку залишив склад лондонського Челсі та перейшов на правах річної оренди до італійської Роми, де наразі працює під орудою Жозе Моурінью.

Вочевидь, відхід зі складу "пенсіонерів" був доволі складним процесом, на що натякнув 30-річний виконавець під час свого останнього інтерв’ю.

"Більшість людей тут, у залі прес-конференцій, знають мене. Я не люблю ходити довкола теми. Настане час, коли я все розповім. Але, якби я зараз розказав вам, яким для мене насправді було минуле літо, усі були б шоковані.

Були моменти, коли я справді думав, що можу вибухнути. Ще п’ять років тому я б, напевно, так і зробив.

Тепер я зосереджений на тому, що вмію найкраще — як грати в футбол. Я наполегливо працював усе літо. Я також маю подякувати Раджі Наїнгголану за те, що він був моєю контактною особою під час перемовин із Ромою", — заявив бельгійський виконавець.

Тим часом Лукаку відзначився сім разів у восьми матчах у складі римлян.