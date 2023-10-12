Італія

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Гравець Мілана Ноа Окафор потрапив у ДТП минулої суботи після матчу восьмого туру Серії А проти Дженоа (1:0). Швейцарець знаходився на пасажирському сидінні автомобіля та отримав незначні травми, зокрема розтин над бровою. Про це повідомляє сайт football-italia.net.

Через це, лікарі збірної Швейцарії не рекомендували Окафору брати участь у жовтневих матчах збірної, побоюючись, що проблеми можуть погіршитися під час гри головою. Тож нападник повернеться до Мілана.

Ноа Окафор зіграв за збірну Швейцарії 16 матчів та забив два голи.