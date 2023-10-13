Італія

Італійський клуб може непогано заробити.

Лівим захисником італійського Лечче та молодіжної збірної Данії Патріком Доргу цікавляться Барселона, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Про це повідомляє сайт football-espana.net.

За інформацією джерела, "блаугранас" стежить за данцем з 2022 року. Також футболіст Лечче привернув увагу Ліверпуля — він називається фаворитом у цій боротьбі. За Доргу дуже уважно стежить і Манчестер Сіті.

Діючий контракт гравця зі своїм клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 2.5 млн. євро.

У цьому сезоні Патрік Доргу зіграв за Лечче дев'ять матчів, відзначившись однією гольовою передачею.