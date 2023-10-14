Італія

Форварда Мілана відзначили вболівальники.

За підсумками вересня організатори італійської Серії A запустили традиційне опитування серед уболівальників із проханням визначити найкращого гравця національної першості за цей період.

Номінантами на престижну нагороду стали наступні футболісти:

– Доменіко Берарді (Сассуоло) / 5 матчів (Верона, Фрозіноне, Ювентус, Інтер, Монца), 4 голи + 1 гольова передача;

– Андреа Колпані (Монца) / 5 матчів (Аталанта, Лечче, Лаціо, Болонья, Сассуоло), 1 гол;

– Федеріко К’єза (Ювентус) / 5 матчів (Емполі, Лаціо, Сассуоло, Лечче, Аталанта), 3 голи + 1 гольова передача;

– Джованні Ді Лоренцо (Наполі) / 5 матчів (Лаціо, Дженоа, Болонья, Удінезе, Лечче);

– Рафаель Леау (Мілан) / 5 матчів (Рома, Інтер, Верона, Кальярі, Лаціо), 3 голи + 2 гольові передачі.

– Лаутаро Мартінес (Інтер) / 5 матчів (Фіорентина, Мілан, Емполі, Сассуоло, Салернітана), 6 голів + 2 гольові передачі.

У підсумку, голосування вболівальників на сайті партнерів Серії A визначило переможцем нападника Мілана Рафаеля Леау.

Із цією думкою не погодились читачі Football.ua ані на нашому сайті, ані в Telegram-каналі, віддавши перевагу форварду міланського Інтера Лаутаро Мартінесу (приблизно по 41% голосів у обох випадках).