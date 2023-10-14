Італія

Форвард Мілана розповів про емоції від гри проти Дженоа.

Американський нападник Крістіан Пулішичем став автором єдиного голу в матчі Дженоа — Мілан, який завершився важкою перемогою гостей та перебуванням у воротах форварда "россонері" Олів’є Жиру під завісу протистояння.

Дженоа — Мілан 0:1 Відео гола та огляд матчу італійської Серії A

Про свій досвід у цьому матчі та процес адаптації в новому колективі 25-річний виконавець розповів під час останнього інтерв’ю.

"Гра проти Дженоа? Так, це дійсно був божевільний матч. Я ще ніколи в своїй кар’єрі на власні очі не бачив, щоб польовий гравець ставав у ворота, аби замінити воротаря, якого вилучили. Ці останні хвилини гри вмістили в собі всього потроху, але здавалося, що матч узагалі ніколи не закінчиться.

Чи міг би я стати у ворота замість Жиру? Так я й був готовий до цього. Я сказав своїм товаришам по команді, що я можу стати в рамку воріт. Але потім Жиру також попросився у ворота, і тренер воротарів, ураховуючи його зріст, вважав, що він буде кращим варіантом.

Якщо чесно, то думаю, що мені б вдалось не пропустити в тому матчі, якби це залежало тільки від мене, але так навіть краще. Зрештою, Олів’є був приголомшливо успішним у цій ролі.

Перегляд на VAR мого голу? Такі ситуації завжди нервують, бо через деякий час затримки ти починаєш бути песимістичним і думати, що буде негативне рішення арбітрів. Цього разу все обійшлось. Але, на мій погляд, правильне рішення можна було ухвалити й без цієї затримки.

Я прийняв м'яч на груди, він ковзнув по пахві, але я не торкався його рукою. Згідно з правилами, це не фол. Коли я забивав, я навіть не думав, що може виникнути якась проблема, тож у підсумку арбітр був правий, коли одразу зарахував гол.

Життя в Італії? Це дійсно чудово, я дуже щасливий. Я починаю знайомитись з італійською культурою, і мені все тут подобається, а вболівальники взагалі надзвичайні. Вони відразу змусили мене відчути себе як неначе вдома, їх підтримка є фундаментальною, і вона дає мені чимало впевненості.

Я потрохи вдячний усім за легку акліматизацію, але особливо я маю подякувати таким гравцям, як Томорі та Жиру — хлопцям, яких я вже знав за часів виступів у Челсі, та які дали мені правильні поради щодо кращого занурення в цю нову реальність.

Мені пощастило мати в команді такого одноклубника, як Юнус Муса. Чесно кажучи, ми з гравцями збірної США дуже рідко бачимось, тому було приємно мати можливість зав’язати чудову дружбу поза полем.

Піолі? Він чудовий тренер й людина глибокої думки. Він заохочує вас докладати максимум зусиль, не роблячи поступок жодному гравцю, але він також готовий підбадьорити вас і допомогти, коли ви робите помилки. Я відчуваю його довіру, і це фантастично. Я дуже радий, що він є моїм тренером", — заявив американський футболіст.

У поточному сезоні на рахунку Пулішича 10 матчів, чотири голи та один гольовий пас.