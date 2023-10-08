Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 21:45.

У поєдинку восьмого туру італійської Серії A Мілан в гостях у генуезької Дженоа здобув надзвичайно складну перемогу з двома вилученнями у власному складі.

Гра отримала складний сценарій розвитку подій, оскільки господарі поля з Русланом Маліновським у стартовому складі не поступались опонентам.

Але все ж таки "россонері" витиснули максимум із моменту наприкінці гри зусиллями Пулішича, після чого вже в компенсований час на полі розпочалась справжня вакханалія.

Голкіперів обох команд було вилучено незадовго до фінального свистка, і оскільки в гостей не було на той час замін, у ворота мав стати нападник Олів’є Жиру, який у підсумку навіть устиг зробити видовищний порятунок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дженоа — Мілан у 8 турі італійської Серії A:

Дженоа — Мілан 0:1

Гол: Пулішич, 87.

Дженоа: Мартінес, Де Вінтер (Леалi 90+14), Бані, Драгушин, Васкес, Сабеллі (Екубан 68), Торсбі, Френдруп, Хапс, Маліновський (Кутлу 68), Гудмундссон.

Мілан: Меньян, Флоренці (Калабрія 66), Тіав, Томорі, Ернандес, Адлі (Жиру 66), Рейндерс, Муса, Чуквуезе (Пулішич 46), Йович (Бартезагі 90+2), Окафор (Леау 46).

Попередження: Де Вінтер 69, Мартiнес 86 — Ернандес 21, Флоренці 22, Муса 47, Адлі 62.

Вилучення: Мартінес 90+12 (друга жовта) — Меньян 90+9 (пряма червона).