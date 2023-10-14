Італія

Флорентійський клуб наразі посідає місце у зоні найпрестижнішого клубного турніру.

Бразильський півзахисник Фіорентини Артур поділився, що у цьому сезоні клуб має намір забезпечити собі місце у Лізі чемпіонів, передає DAZN Italia, посилаючись на коментар гравця EFE Brasil.

За словами 27-річного бразильця, команді важливо мати стабільність, а її гравці повинні підходити до кожної гри з менталітетом переможців.

"Початок (сезону) був дуже сильним, але попереду ще довгий шлях. Кожен матч може стати вирішальним", — сказав Артур.

Він заявив, що Фіорентина хоче повернутися до найпрестижнішого клубного турніру Європи. Останнього разу "фіалки" виступали у Лізі чемпіонів у сезоні 2009/10. Тоді вони вилетіли з неї на стадії 1/8 фіналу, поступившись мюнхенській Баварії за правилом виїзного голу (4:4). У цьому сезоні флорентійці виступають у Лізі конференцій.

Невідомо, чи залишиться у клубі сам Артур, якщо він кваліфікується до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Бразилець перебуває у Фіорентині на правах оренди з туринського Ювентуса. "Фіалки" мають право викупити контракт гравця за 20 мільйонів євро.