Італія

Хороша пенсія.

Бразилець звинувачує римську Рому та авіакомпанію Qatar Airways у порушенні іміджевих прав та хоче отримати відшкодування у розмірі 11.8 млн. євро. Про це повідомляє Calcio Finanza.

У 2019 році, Кафу, як легенда клубу, дав згоду стати рекламним обличчям Роми у рамках спонсорської угоди з Qatar Airways. У серпні 2020 року Джеймс Паллотта продав римський клуб американському мільярдеру Дену Фрідкіну, так і не розплатившись за рекламні послуги з Кафу. Колишній захисник "вовків" намагався домовитися, не бажаючи звертатися до суду через любов до клубу, але оскільки справа не рухалася, вирішив все таки звернутися до правосуддя.

Зазаначається, що у сторін є час до 17 листопада, щоб домовитися у мирному порядку, але якщо не вийде, Кафу через суд вимагатиме у Роми та Qatar Airways грошової компенсації.