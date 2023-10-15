Італія

Вірменин дуже добре себе зарекомендував на Джузеппе Меацца.

Інтер має намір продовжити контракт із півзахисником клубу Генріхом Мхітаряном до 2025 року. Про це повідомляє tuttomercatoweb.com

Керівництво "нерадзуррі" та агент футболіста Рафаела Пімента впевнені в укладанні угоди. Новий контракт включатиме опцію продовження на один сезон для клубу. Зарплата гравця становитиме 3.8 млн. євро на рік.

Діючий контракт 34-річного півзахисника з італійським клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

У цьому сезоні, Генріх Мхітарян зіграв за міланський Інтер десять матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.