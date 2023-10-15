Вірменин дуже добре себе зарекомендував на Джузеппе Меацца.
Генріх Мхітарян, Getty Images
15 жовтня 2023, 16:20
Інтер має намір продовжити контракт із півзахисником клубу Генріхом Мхітаряном до 2025 року. Про це повідомляє tuttomercatoweb.com
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Керівництво "нерадзуррі" та агент футболіста Рафаела Пімента впевнені в укладанні угоди. Новий контракт включатиме опцію продовження на один сезон для клубу. Зарплата гравця становитиме 3.8 млн. євро на рік.
Діючий контракт 34-річного півзахисника з італійським клубом розрахований до 30 червня 2024 року.
У цьому сезоні, Генріх Мхітарян зіграв за міланський Інтер десять матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.